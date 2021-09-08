Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
10560

В Польше произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертва

В Польше произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертва

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В польском городе Скаржиско-Каменна на оружейном заводе Mesko произошел взрыв, в результате которого погибла 41-летняя работница. Об этом сообщает УНН по данным RMF FM.

Детали

По предварительным данным, взрыв произошел в цехе по производству взрывчатых веществ при подготовке опасного вещества к транспортировке. Погибшая сотрудница переносила упаковку с высушенной взрывчаткой, которая впоследствии взорвалась у нее в руках.

Сообщают, что в этом же цехе завода пять месяцев назад произошел аналогичный инцидент, в результате которого погибла 48-летняя женщина.

Сейчас устанавливают детали сегодняшнего инцидента. Инспекция проверяет, выполнили ли руководители завода рекомендации после апрельской трагедии, поскольку тогда было выявлено много нарушений в организации работы.

Напомним

26 августа произошли масштабные взрывы боеприпасов в воинской части Жамбылской области Казахстана, в результате чего погибло не менее 15 человек.

Источник: УНН
Теги: Польша, взрывы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.