В Польше произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертва

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В польском городе Скаржиско-Каменна на оружейном заводе Mesko произошел взрыв, в результате которого погибла 41-летняя работница. Об этом сообщает УНН по данным RMF FM.

Детали

По предварительным данным, взрыв произошел в цехе по производству взрывчатых веществ при подготовке опасного вещества к транспортировке. Погибшая сотрудница переносила упаковку с высушенной взрывчаткой, которая впоследствии взорвалась у нее в руках.

Сообщают, что в этом же цехе завода пять месяцев назад произошел аналогичный инцидент, в результате которого погибла 48-летняя женщина.

Сейчас устанавливают детали сегодняшнего инцидента. Инспекция проверяет, выполнили ли руководители завода рекомендации после апрельской трагедии, поскольку тогда было выявлено много нарушений в организации работы.

Напомним

26 августа произошли масштабные взрывы боеприпасов в воинской части Жамбылской области Казахстана, в результате чего погибло не менее 15 человек.