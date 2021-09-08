Рада провалила голосование за обращение к Конгрессу о статусе Украины как основного союзника США вне НАТО

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховная Рада во время внеочередного заседания провалила голосование за проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№ 5380). “Воздержались” 163 народных депутата, “за” — 24, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, проектом постановления предлагалось обратиться к Конгрессу Соединенных Штатов Америки с просьбой о решении законов, которые обеспечат повышение уровня двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки в области безопасности с учетом опыта предоставления статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

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Как информировал УНН, Украина уже обращалась ранее касательно этого статуса — и получала отказ.



Накануне заседания Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова привлекла внимание народных депутатов к нескольким важным вопросам по этому поводу.

Первый заместитель председателя парламентской фракции “СН” Александр Корниенко заявил, что комитет не поддержал постановление об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, поэтому в “Слуге народа” за него не будут голосовать.

Отмечалось также, что у должностных лиц и дипломатов есть оговорка, что принятие может повлиять на движение Украины в НАТО.