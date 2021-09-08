Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
9945

Стрельба из арбалета в школе: 19-летнюю девушку отправили под арест

Стрельба из арбалета в школе: 19-летнюю девушку отправили под арест

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Полтавской области 19-летнюю девушку, которая стреляла из арбалета в школе и ранила двух учителей, суд заключил под стражу. Об этом сообщает УНН, по данным Национальной полиции.

Детали

Сегодня, 8 сентября, в Полтаве, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал 19-летней девушке, которая ранила двух учителей местной школы, меру пресечения — содержание под стражей 60 суток.

Напомним

6 сентября в 10:30 в Полтаве на территории общеобразовательной школы №11 выстрелами из арбалета были ранены двое учителей.

Полиция установила личность стрелявшего из арбалета. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения.

Позже правоохранители открыли производство касательно инцидента и сообщили 19-летней девушке о подозрении.

Источник: УНН
Теги: Полтава и Полтавская область, школа, стрельба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.