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Администрация Байдена поручила политику в отношении Украины карьерной дипломатке: кто она

Администрация Байдена поручила политику в отношении Украины карьерной дипломатке: кто она

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена поручила карьерной дипломатке Робин Данниган осуществлять надзор за политикой по Центральной и Восточной Европе в Государственном департаменте. Это в частности касается и украинского направления, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

Данниган с 2014 до 2017 года занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Теперь она будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии, сообщили изданию собственные источники.

Сообщается, что последние три года чиновница работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а в последнее время — поверенного в делах в Австрии.

Новую должность она заняла 7 сентября.

Данниган была громким критиком планов России построить газопровод “Северный поток-2” в Германию по дну Балтийского моря, избавит Украину около 2 миллиардов долларов в год, пишут журналисты.

Добавим

Администрация Байдена и Германия достигли в июле договоренностей, которые имеют целью помочь Украине преодолеть экономические последствия, связанные с завершением строительства “Северного потока-2”.

Ранее УНН сообщал, что Джо Байден назначил ожесточенного противника “Северного потока-2” Амоса Хохштейна спецпредставителем Госдепартамента по вопросам энергетики.

Вместе с тем, по словам заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, Соединенные Штаты не планируют назначать отдельного специального представителя от Государственного департамента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Госдеп
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