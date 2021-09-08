"Лучшим учителям" удвоили премии

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о повышении вдвое денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года". Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам решения правительства, пишет УНН.

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"Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года". Теперь за первое место будет присуждена премия в размере 60 000 гривен, за второе место - 54 000 гривен, за третье - 48 000 гривен", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Детали

По его словам, с запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться.

Дополнение

В Министерстве образования и науки Украины заявили о том, что рассчитывают повысить должностные оклады учителей в декабре этого года на 8,4%.

В мае этого года Премьер Шмыгаль заявил, что цель правительства - повысить минимальную заработную плату педагогов до средней зарплаты в стране. Поэтому, в течение 2021-го зарплата учителей вырастет на 30%.