Масштабные теракты в Париже в 2015 году: начался суд над обвиняемыми

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня в Париже начался суд над 20 мужчинами, которых подозревают в причастности к терактам 13 ноября 2015, в результате которых погибли по меньшей мере 130 человек. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

Сообщают, что вокруг здания суда в центре Парижа полиция установила охрану. Более 1000 полицейских направлены на обеспечение безопасности судебного процесса. Всем людям, которые будут находиться в зале суда, придется сначала пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов. Судебный процесс продлится девять месяцев, в нем примут участие около 1800 истцов и более 300 юристов.

Среди 20 обвиняемых 11 человек уже в тюрьме. Шесть человек будут судить заочно, потому что их нет в живых.

Свидетелей заслушают показания с 28 сентября, обвиняемых допросят в ноябре. Приговор объявят в конце мая.

Большинству обвиняемым, в том числе Салаху Абдесламу, 31-летний француз-марокканец, которого считают единственным живым членом группировки, грозит пожизненное заключение. Других подозреваемых обвиняют в предоставлении оружия и автомобилей или в организации нападений.

Ответственность за теракты взяла на себя организация "Исламское государство", которая призвала своих последователей напасть на Францию за ее причастность к борьбе с террористической группировкой в Ираке и Сирии.

Напомним

13 ноября в 2015 году в Париже вооруженные террористы напали на шесть баров и ресторанов, концертный зал "Батаклан" и стадион, в результате чего были убиты не менее 130 человек и сотни получили ранения.

LE PROCÈS DU SIÈCLE: Un million de pages 1800 parties civiles, 20 accusés, 330 avocats, 9 mois d'audience ...

Six ans après les attentats du # 13Novembre2015 ayant fait 131 morts et 413 blessés, la plus grande audience criminelle jamais organisée en France vient de s'ouvrir . pic.twitter.com/5OG4kPk3yP