Политолог прогнозирует победу Добкина на выборах мэра Харькова

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На выборах городского головы Харькова больше всего шансов победить имеет Михаил Добкин. Об этом в комментарии УНН заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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"Я, как политтехнолог, знаю, что больше всего шансов имеет Добкин", - сказал он.

Детали

Эксперт убежден, что данные соцопросов, которые прогнозируют победу нынешнего и.о. мэра Игоря Терехова - искривлены.

"Терехов рисует себе образ национал-патриота, с государственной позицией. За него могут прийти и проголосовать такие же национал-патриоты, которых в Харькове наберется около 20%. Это те, кто сцепит зубы, но проголосует прежде всего не за Терехова, а против того, чтобы мэром стал Добкин", - объясняет Голобуцкий.

Рейтинг Терехова держится на поддержке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. А вот Офис Президента поддерживать публично его вряд ли будет.

"Понятно, что ОП не может открыто поддерживать кандидата с таким ватным бэкграундом", - говорит эксперт.

Дополнение

"Народный опрос" в конце августа показал лидерство Добкина в предвыборной гонке за кресло мэра Харькова. На втором месте "другой кандидат" и на третьем нынешний и.о.мэра Игорь Терехов.

В контексте

25 октября 2020 года харьковчане большинством выбрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса.

Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман, Алина Мустафаева.