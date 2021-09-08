Главу Федерации хоккея Беларуси отстранили за давление на спортсменов

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила главу Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова на пять лет. Об этом сообщается на сайте IIHF, пишет УНН.

Детали

Решение принято по итогам 10-месячного расследования. “Басков пытался напрямую оказывать влияние на других, чтобы они поддерживали правительство Беларуси, а также угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений. Коллегия также определила, что Басков злоупотребил своим положением представителя хоккея с шайбой, чтобы поддержать нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко”, — говорится в сообщении.

При этом в IIHF не смогли доказать, что Басков причастен к смерти активиста Романа Бондаренко, который был избит в Минске в ноябре прошлого года и скончался от полученных травм. “Основываясь на оценке публикаций СМИ, аудиозаписей и фотографий, участники расследования не нашли доказательств участия Баскова в нападении на Бондаренко, хотя исключать присутствие Баскова на месте происшествия тоже нельзя”, — говорится в заявлении.

Дисквалификация Баскова вступит в силу с 10 сентября 2021 года и будет действовать до 9 сентября 2026.

Контекст

В ноябре прошлого года белорусское издание Tribuna опубликовало материал, в котором говорилось, что Басков может быть причастен к гибели Бондаренко. По информации издания, он присутствовал на месте избиения активиста и наблюдал за происходящим. Сам Басков заявлял, что обвинения в его адрес беспочвенны.

Сообщалось, что Бондаренко был избит, когда попытался помешать неизвестным, срывавшим бело-красно-белые ленты, которые являются символом белорусской оппозиции.

Белорусская оппозиция начала проводить акции протеста в августе прошлого года, после президентских выборов, на которых победил действующий глава страны — Александр Лукашенко. По официальной информации он набрал 80,08% голосов.