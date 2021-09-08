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Одесский лагерь “Молодая гвардия” справился с коронавирусом, сейчас на отдыхе 550 детей

Одесский лагерь “Молодая гвардия” справился с коронавирусом, сейчас на отдыхе 550 детей

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В одесском оздоровительном центре “Молодая гвардия”, где в августе наблюдалась вспышка коронавируса, с 4-го сентября началась новая смена, которая продлится по 20-ое сентября, передает УНН.

Детали

По состоянию на 8-ое сентября здесь находятся на отдыхе 550 детей со всей Украины. В центре сообщают, что все заболевшие коронавирусом с 12 августа дети и вожатые выздоровели. Как сообщил и.о. генерального директора лагеря Василий Бездень, в центре полностью побороли вспышку коронавирусной инфекции. По его словам отдых в лагере проходит по обычным правилам и традициям детского центра.

“Дети занимаются в кружках и спортивных секциях, посещают уроки в нашей школе, участвуют в мероприятиях образовательно-воспитательного характера”, — сказал Василий Бездень.

Напомним

С 12 августа в “Молодой гвардии” начали регистрировать групповую заболеваемость Covid-19 — лагерь закрыли на карантин. Сперва было известно о 42 заболевших, позже их количество увеличилось до 81. У 30 детей, которые получили положительные ПЦР-тесты, предварительно подтвердили штамм “Дельта”. По факту массового заражения детей коронавирусом полиция открыла уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, дети, отдых
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