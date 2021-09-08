Чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных - хац

КИЕВ. 7 сентября. УНН. КП “Центр обращения с животными” заключил соглашение с КП “Харьковспецстрой” по реконструкции приюта для животных стоимостью 22,5 млн грн. Соглашение подписали без проведения открытых торгов, ведь аукцион дважды отменяли. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупцийнном центре, передает УНН.

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“Речь идет о реконструкции городского Центра для содержания бездомных животных по пр. Гагарина, 358. При анализе сметы реконструкции представители хац зафиксировали завышение цен на строительные материалы и оборудование. В частности, щебень планируют покупать по 1450 грн/куб.м. Стоимость щебня завышена”, — сообщили в ХАЦ.

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Для сравнения, Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета заключает соглашения на ремонт дорог, в которых стоимость закупки щебня — 800 и 900 грн/куб.м.

“Песок также будут покупать по завышенным ценам. Так для реконструкции убежища песок собираются покупать по 500 грн/куб.м, хотя харьковские дорожники его покупают по 300 грн. В разы оказались завышенными цены на силовые кабели по сравнению с ценами в магазине. Например, силовой кабель ВВГнг — LS 3*1,5 планируют покупать по 67 грн/кв.м., хотя цены в интернет-магазинах на такой кабель от 20 грн за 1 кв.м. то есть в разы меньше”, — сообщили антикоррупционеры.

В ХАЦ отмечают, что директором КП “Харьковспецстрой” является Богдан Долина, которого обвиняют в завышении объемов ремонтных работ.

“Глава коммунального предприятия-подрядчика, вероятно зная, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации, завысил их объем и стоимость в актах приемки выполненных работ на треть от общей стоимости работ, указанной в договоре, завладев таким образом денежными средствами на сумму почти 430 тыс. грн”, — цитирует данные прокуратуры хац.

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