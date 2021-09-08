В Украине планируют штрафовать за плохое предоставления соцуслуг

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кабинет министров Украины поддержал законопроект, которым вводятся штрафные санкции в случае несоблюдения требований законодательства и других обязательств в социальной сфере. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам решения правительства, пишет УНН.

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"Сегодня поддержали законопроект, который вводит штрафные санкции в случае несоблюдения требований законодательства и других обязательств в социальной сфере. Документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по оказанию социальных услуг не выполняют свою роль и представляют угрозу для людей. Например, пожар в доме для пожилых людей в Харькове", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Детали

По его словам, на сегодня не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг.

"Поэтому мы предлагаем ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений от десяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тыс. грн до 2,3 млн грн)", - отметил Шмыгаль.

Пожар в доме для пожилых людей в Харькове

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. Этот дом для пожилых людей был частным пансионатом "Золотое время". Сначала сообщалось о 13 погибших, однако позже их количество возросло до 15. Была названа предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.