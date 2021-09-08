В Австрии ужесточат ограничения для невакцинированных против COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Австрии из-за стремительного распространения COVID-19 усилят ряд ограничений для невакцинированных граждан. Об этом сообщает УНН по данным The Local.

Детали

На фоне роста показателей инфицирования и госпитализаций правительство Австрии решило усилить меры по борьбе с COVID-19.

Со следующей среды невакцинированные граждане должны носить маски FFP2 (респираторы) в магазинах второстепенной важности: в которых продают одежду, канцелярские товары и тому подобное. Тем, кто прошел полный курс вакцинации, маски в этих местах можно не носить. В то же время ввели изменение, которое будет касаться как вакцинированных, так и непривитых людей: в супермаркетах и общественном транспорте нужно будет носить исключительно респираторы. Сейчас разрешено использовать маски из ткани.

Кроме того, если в течение семи дней подряд занято 15% коек в отделениях интенсивной терапии, невакцинированных людей не будут допускать в ночные клубы и на массовые мероприятия. Если в течение семи дней подряд занято более 20% мест в больницах, людей с тестом на антиген не будут пускать в бары, рестораны, тренажерные залы и парикмахерские.

Также с 15 сентября тесты на антигены будут действовать лишь 24 часа, а не 48 часов как раньше.

Напомним

Недавно канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для полностью вакцинированных "пандемия закончилась". Он пообещал вакцинированным австрийцам, что для них больше не будет новых локдаунов.