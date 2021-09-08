Украина готовит санкции против России из-за Керченского моста и разрушения парков в Севастополе

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кабинет министров Украины во время заседания 8 сентября предложил ввести пакет санкций против России из-за незаконного строительства Керченского моста и разрушения парков в оккупированном Севастополе. Об этом сообщили УНН в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Детали

Отмечается, что правительство сегодня направило на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц. Они в свою очередь причастны к незаконному строительству Керченского моста, его эксплуатации, а также перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия в Севастополе.

Санкции подразумевают блокировку активов на территории страны, запрет на въезд в Украину и на участие в приватизации и аренде государственного имущества. Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

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"Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории украинского Крыма понесли ответственность за свои действия. С этой целью мы будем развивать более тесное сотрудничество с международными партнерами. Призываем представителей российской оккупационной власти и их пособников задуматься о неотвратимости наказания", - отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

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По информации иностранных СМИ, сегодня послы Евросоюза дали "зеленый свет" продолжению на полгода персональных санкций против РФ, введенных после начала временной оккупации Крыма.



7 сентября Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против секретаря избиркома с временно оккупированного Крыма.



Также Рада обратится к международному сообществу по выборам в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО.