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Швейцария усиливает коронавирусные ограничения. Ситуация в больницах страны критическая

Швейцария усиливает коронавирусные ограничения. Ситуация в больницах страны критическая

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Швейцария усилит ограничения на общественную жизнь с понедельника, потребовав от людей предъявлять сертификат статуса COVID-19 для доступа в закрытые помещения, такие как рестораны, пытаясь подавить четвертую волну коронавирусной инфекции, которая уже вызывает нехватку мест в больницах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Ситуация в больницах остается напряженной, отделения интенсивной терапии очень загружены. В некоторых кантонах операции откладываются, а в некоторых случаях пациенты переводятся в другие больницы", - говорится в сообщении кабинета министров, где отметили, что количество людей, которые не были вакцинированы все еще слишком высоко.

Детали

Во вторник представители здравоохранения заявили, что количество новых случаев COVID-19 в Швейцарии и крошечном соседнем Лихтенштейне снова возросло, став самым высоким показателем заболеваемости в континентальной Европе.

С начала пандемии более 800 тысяч человек заразились COVID-19. Количество погибших превысило 10 500 человек.

Чуть больше половины населения Швейцарии было полностью вакцинировано, что меньше, чем в других европейских странах, из-за чего, правительство пытается убедить больше людей сделать прививку.

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Источник: УНН
Теги: Швейцария, Коронавирус
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