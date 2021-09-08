Количество ежедневных случаев COVID-19 в Чехии достигло максимума с мая

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В среду в Чешской Республике было зарегистрировано 588 новых случаев коронавируса, что является самым высоким ежедневным показателем с 25 мая. Чиновники страны прогнозируют дальнейший рост количества COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В стране, которая наиболее сильно пострадала от пандемии в предыдущие волны, с летних месяцев наблюдается низкий уровень инфицирования. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), за последние две недели было зарегистрировано 25 случаев на 100 тысяч населения по сравнению с 137 в Германии.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил во вторник, что правительство не планирует возвращение к широким мероприятиям изоляции, которые были смягчены в летние месяцы, но в некоторых случаях могут использоваться местные ограничительные меры в случае ухудшения ситуации.

Рост количества случаев, зарегистрированных во вторник, все еще значительно ниже пикового уровня, наблюдавшегося в период с октября 2020 по март 2021 года.

Добавим

Согласно данным, уровень смертности на душу населения с момента начала пандемии занимает пятое место в мире, и в целом в стране с населением 10,7 миллиона человек зарегистрировано более 30 тысяч смертей.

К концу августа 63,5% взрослого населения было полностью вакцинировано.