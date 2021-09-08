В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 340 больных COVID-19. Два человека умерли

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 348 больных коронавирусом. Два человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 174 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 142 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, 14 девочек в возрасте от 4 месяцев до 16 лет и 18 мальчиков в возрасте от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 78 больных коронавирусом, а также 18 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 226 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 63, Дарницком — 57 и Соломенском — 55 случаев.

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5293 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 226 347. Преодолели вирус 217 451 житель столицы.

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