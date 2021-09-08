КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома социальных сетей и месседжер: Вконтакте, Instagram, Facebook и WhatsApp, Viber, Telegram. Об этом УНН сообщили в СБУ.

Детали

Как сообщается, злоумышленники организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение — отдаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования. Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через месседжер социальных сетей Вконтакте, Instagram, Facebook и WhatsApp, Viber, Telegram или электронными почтовыми ресурсами.

По данным следствия, преступники сбывали это программное обеспечение предприятиям частного сектора, якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора. Известно, что программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации. Также в ходе обысков в офисном помещении IТ компании обнаружено и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Цитата

“Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним

На Волыни СБУ ликвидировала ботоферму, продвигавшую идеи “Малороссии” и “Новороссии”.