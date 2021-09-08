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В Афганистане талибы запретили женщинам заниматься спортом

В Афганистане талибы запретили женщинам заниматься спортом

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Женщины в Афганистане не смогут заниматься спортом. Об этом заместитель главы комиссии “Талибана” по культуре Ахмадулла Васик заявил изданию The Guardian, пишет УНН.

Детали

“Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что им необязательно играть в крикет. Они могут столкнуться с ситуацией, когда их лицо и тело не будут закрыты. Это эра СМИ, будут появляться фото и видео, а люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься спортом”, — заявил он.

Васик также заявил, что правительство не пойдет на компромиссы в этом вопросе и не предаст “исламские ценности”. По его словам, женщины имеют право выходить на улицу только по необходимости, а спорт необходимостью не является.

Справка

15 августа “Талибан” объявил, что полностью взял под контроль территорию Афганистана. После захвата власти в стране представители движения обещали, что будут обеспечивать права и свободы женщин в рамках норм шариата.

При участии других стран, в том числе Австралии, из страны проводилась эвакуация спортсменок.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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