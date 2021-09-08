Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9870

В Нидерландах женщина оказалась в открытом море в 10 км от берега: ее госпитализировали с переохлаждением

В Нидерландах женщина оказалась в открытом море в 10 км от берега: ее госпитализировали с переохлаждением

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Береговая охрана Нидерландов сегодня утром спасла женщину, которая оказалась за 8-10 км от берега. Об этом сообщает УНН по данным NOS.

Детали

Женщину, которая звала на помощь, заметил экипаж бельгийской яхты недалеко от нидерландского морского курорта Схевенинген. Люди пытались поднять ее на борт. Когда это не удалось, они вызвали береговую охрану Нидерландов.

Спасатели подобрали женщину вертолетом и доставили в больницу. Ее госпитализировали с переохлаждением.

Не сообщается, как женщина оказалась настолько далеко от берега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На курорте в Одесской области утонул 4-летний мальчик

Источник: УНН
Теги: море, Нидерланды
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.