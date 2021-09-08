В Нидерландах женщина оказалась в открытом море в 10 км от берега: ее госпитализировали с переохлаждением

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Береговая охрана Нидерландов сегодня утром спасла женщину, которая оказалась за 8-10 км от берега. Об этом сообщает УНН по данным NOS.

Детали

Женщину, которая звала на помощь, заметил экипаж бельгийской яхты недалеко от нидерландского морского курорта Схевенинген. Люди пытались поднять ее на борт. Когда это не удалось, они вызвали береговую охрану Нидерландов.

Спасатели подобрали женщину вертолетом и доставили в больницу. Ее госпитализировали с переохлаждением.

Не сообщается, как женщина оказалась настолько далеко от берега.

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