Немного прихрамывает, но в целом все в порядке: во Львове нашли "кошачьего мэра" Левчика

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кота Левчика, который живет во Львовском городском совете, нашли. Об этом сообщили на странице "кошачьего мэра" в Instagram, передает УНН.

Детали

Сегодня нашли кота Левчика, который поселился во Львовском городском совете из прошлого сентября. Левчика отвезли на обследование к ветеринару. Сообщили, что кот немного хромает, но в целом с ним все в порядке.

Напомним

Вчера Левчик сбежал из Львовского городского совета. Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Предполагают, что кот испугался взрывов, прогремевших в здании во время антитеррористических учений.

Добавим

Кот Левчик поселился во Львовском горсовете в начале сентября 2020 года. Позже работники мэрии создали ему страницу в Instagram, где публикуют фото из жизни "кошачьего мэра".