Дело ПВК: суд продлил арест Семенченко

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил бывшему народному депутату Семену Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования мера пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Продлить срок содержания под стражей Семенченко в пределах срока досудебного расследования...”, — сказал судья.

Дополнение

25 марта 2021 года бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Так, отмечалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

Печерский районный суд Киева после этого отправил Семенченко под стражу.