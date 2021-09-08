Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10755

Дело ПВК: суд продлил арест Семенченко

Дело ПВК: суд продлил арест Семенченко

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил бывшему народному депутату Семену Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования мера пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Продлить срок содержания под стражей Семенченко в пределах срока досудебного расследования...”, — сказал судья.

Дополнение

25 марта 2021 года бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Так, отмечалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

Печерский районный суд Киева после этого отправил Семенченко под стражу.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.