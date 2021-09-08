Поджигают камеры и нападают на охрану: в трех тюрьмах Израиля взбунтовались осужденные террористы ХАМАСа

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В трех тюрьмах Израиля начались массовые столкновения между охраной и осужденными террористами ХАМАСа, которые сопровождаются поджогами камер. Об этом сообщает “9 телеканал” Израиля, пишет УНН.

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По информации, столкновения начались в трех тюрьмах —"Кциот", "Офер" и "Мегидо".

Отмечается, что в тюрьме "Кциот" взбунтовавшиеся террористы ХАМАСа подожгли матрацы в пяти камерах. Для того, чтобы их утихомирить, на территорию тюрьмы введены военнослужащие одного из дислоцированных поблизости подразделений бригады "Гивати" и бойцы из оперативного подразделения "Мецада" Управления тюрем.

В тюрьмах "Офер" и "Мегидо" застрельщиками бунта были террористы из "Исламского джихада".

Издание “Вести. Израиль по русски” сообщает, что два дня назад из тюрьмы удалось сбежать шестерым боевикам ХАМАСа.

После этого “Исламский Джихад” и ХАМАС дали пресс-конференцию, на которой угрожают новой войной с сектором Газа. Там отметили, что израильские власти захотят “отомстить заключенным за побег их товарищей”.

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"Мы продолжаем следить за происходящим в тюрьмах и знаем о том, что Израиль может отомстить заключенным за побег их товарищей. Мы не допустим никаких агрессивных действий в отношении заключенных и не бросим их в беде", - заявили представители Джихада.

В то же время, представители ХАМАСа заявили, что Израиль “ждут крайне опасные действия за притеснение заключенных”.

"Мы предупреждаем Израиль о крайне опасных последствиях дальнейшего притеснения заключенных... Мы не собираемся молчать о нарушении прав бойцов палестинского сопротивления и не оставим их одних на поле боя", - говорится в заявлении ХАМАСа.

Добавим

7 сентября самолеты ВВС Израиля атаковали площадку для производства ракет “Хамас”, а также бетонный завод в Хани Юнисе.



Ранее израильские военные самолеты разбомбили объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на огневые воздушные шары, запущенные с палестинского анклава, которые вызвали пожары на юге Израиля.