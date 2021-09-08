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В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с двумя автобусами и легковым авто: образовалась пробка

В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с двумя автобусами и легковым авто: образовалась пробка

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с участием двух автобусов и легкового авто. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает УНН.

Цитата

"ДТП на Броварском проспекте, 105 произошло с участием трех транспортных средств - двух автобусов и одного легкового автомобиля", - сообщили в патрульной полиции.

Детали

Известно, что обошлось без пострадавших. Движение затруднено в направлении Киева.

Дополнение

Ранее УНН писали, что в Черновицкой области в результате ДТП погибла женщина, которая была на 6-м месяце беременности.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, Украина
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