В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с двумя автобусами и легковым авто: образовалась пробка

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с участием двух автобусов и легкового авто. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает УНН.

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"ДТП на Броварском проспекте, 105 произошло с участием трех транспортных средств - двух автобусов и одного легкового автомобиля", - сообщили в патрульной полиции.

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Известно, что обошлось без пострадавших. Движение затруднено в направлении Киева.

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Ранее УНН писали, что в Черновицкой области в результате ДТП погибла женщина, которая была на 6-м месяце беременности.