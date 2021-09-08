Россия перебрасывает истребители Су-30 в Беларусь для патрулирования границ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Россия отправила истребители Су-30 в западную Беларусь, чтобы сформировать совместный военный учебный центр, чтобы выполнять совместные миссии и патрулировать границы двух стран, заявило в среду министерство обороны Беларуси, передает УНН.

Детали

Российские самолеты "прибыли на аэродром Барановичи, чтобы сформировать совместный учебный центр для ВВС и ПВО Беларуси и России", - говорится в сообщении министерства. В заявлении не говорится, сколько самолетов приземлилось в Барановичах.

Самолеты будут "нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства".

Контекст

Объявления сделано за два дня до начала военных учений Беларуси и России, что вызвали опасения в военном альянсе НАТО и странах Европейского союза.

Беларусь находится в неприязненных отношениях с Западом с тех пор, как в прошлом году самопровозглашенный президент Александр Лукашенко ввел жестокие репрессии против массовых уличных протестов. Напряженность подтолкнула Беларусь к тому, чтобы обратиться за финансовой и дипломатической поддержкой к традиционному союзнику - России.

Лукашенко должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг. Ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что Россия скоро сделает огромные военные поставки техники в Беларусь, в том числе самолетов, вертолетов и средств ПВО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе призвал Россию быть прозрачной в проведении военных "учений" Запад-2021. Польша заявила в понедельник, что учения вызовут еще большую напряженность, которая уже существует, из-за наплыва мигрантов, пересекающих границу из Беларуси в ЕС.

Добавим

Россия и Беларусь формально является частью "союзного государства" и годами ведут переговоры о дальнейшей интеграции своих стран.

Переговоры давно вызывают опасения среди белорусской оппозиции, что Лукашенко может обменять суверенитет страны в обмен на еще большую политическую поддержку Кремля.