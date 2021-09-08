В Хмельницком в одной из школ отравились дети: четверо в больнице

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Хмельницком в одной из школ отравились дети. Четверо оказались на больничных койках. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области, передает УНН.

Детали

7 сентября, в ходе мониторинга информационного пространства, полицейские нашли в местном интернет-издании публикацию о пищевом отравлении школьников в одной из школ города. Для проверки информации в учебное заведение и инфекционную больницу были направлены следственно-оперативные группы Хмельницкого районного управления полиции.

По предварительной информации, четверо учеников начальных классов попали в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление. Еще ряд детей с плохим самочувствием и похожими симптомами находится дома.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также на экспертизу направили образцы пищи.

“По факту предполагаемого отравления детей в одном из учебных заведений Хмельницкого следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины „Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний“. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы полиции ”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее УНН писал, что в Гайсинском районе Винницкой области двое сестер 4 и 13 лет умерли от острого отравления неизвестным веществом.



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