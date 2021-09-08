Жена Шумахера рассказала подробности состояния легендарного автогонщика

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Жена Михаэля Шумахера - Коринна Шумахер, рассказала о состоянии мужа, который продолжает борьбу за жизнь. Слова Коринны приводит ресурс "RaceFans", передает УНН.

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Жена Шумахера заявила, что ее муж продолжает проходить терапию.

"Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему буквально каждый день. Но, конечно, его не хватает не мне одной: дети, семья, отец, все тоже очень скучают. Но Михаэль здесь, с нами. Другой, но он до сих пор здесь, и это придает нам силы. он продолжает проходить терапию. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, и чтобы он просто чувствовал, что мы рядом. Отмечу, что буду делать все, что смогу. Мы все будем делать. Ранее Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем Михаэля", - рассказала Коринна Шумахер.

Напомним

Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Шумахер в "Формуле-1" Шумахер получил тяжелую травму, когда упал во время катания на лыжах во Франции в декабря 2013 года и впал в кому. После перенесенных операций относительно травм головного мозга Шумахера перевезли в Швейцарию к семье в сентябре 2014 года.