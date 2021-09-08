Не слушался: в Одессе родители в лифте жестоко избили малыша, полиция составила протокол

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Одессе взрослые у подъезда дома и в лифте били по очереди мальчика, которому не исполнилось и двух лет. Об этом сообщили УНН в Национальной полиции.

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"Правонарушителями оказались 25-летняя мать ребенка и ее 30-летний сожитель. Свой поступок они объяснили тем, что малыш, которому не исполнилось и двух лет, не слушался", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, видео, на котором взрослые бьют маленького мальчика, правоохранители обнаружили во время мониторинга сети Интернет.

Добавим

Сотрудники ювенальной превенции провели с мужчиной и женщиной профилактическую беседу и составили на них протоколы по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним

За избиение трехлетнего сына и домашнее насилие отца ребенка, жителя поселка Серебряный, что в Черниговской области, осуждено к 4-х месяцев ареста.