Редкое нервное расстройство: в ЕС обнаружили новый побочный эффект после прививки вакциной AstraZeneca

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Европейский регулятор лекарственных средств добавил крайне редкое нервно-паралитическое расстройство как возможный побочный эффект от вакцины компании AstraZeneca. Расстройство называется синдром Гийена-Барре. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В ЕС заявили, что причинно-следственная связь между синдромом и вакциной AstraZeneca является "по крайней мере, разумной возможностью" после того, как было зарегистрировано 833 случая синдрома Гийена-Барре с 592 млн прививок, полученных по всему миру до 31 июля.

EMA классифицировало побочный эффект как "очень редкий", это самая низкая частота побочных эффектов, и подчеркнуло, что польза от укола перевешивает риски.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США добавило предупреждение о синдроме Гийена-Барре как о возможном побочном эффекте укола Johnson & Johnson (JNJ.N). Обе вакцины используют технологию вирусных векторов, а также были связаны с редкими тромбами.

Дополнение

По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболело уже более 222,7 млн человек.

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 222,718,322 человека, из них выздоровели 199,231,282 лица. Количество умерших возросло до 4,598,448.