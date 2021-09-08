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Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции: двое военных получили осколочные ранения

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции: двое военных получили осколочные ранения

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Боевики на Донбассе осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", двое военных получили осколочные ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Сегодня, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, добавили в пресс-центре.

Напомним

За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, есть раненный.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обстрелы
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