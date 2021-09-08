В Киеве в общежитии произошел пожар: загорелась одна из комнат

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Киеве в одном из общежитий произошел пожар. Об этом сообщили в пресс служба ГСЧС Киева, передает УНН.

Детали

8 сентября в 19:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Дегтяревской, 49, в Шевченковском районе столицы.

К месту вызова сразу же были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, пожар возник в одной из комнат на 6-этаже 9-этажного общежития на площади 10 кв.м. Не теряя времени, бойцы приступили к тушению пожара.

В 20:11 пожар пожарные локализовали, а в 20:12 - ликвидирован.

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«В результате пожара сгорело и повреждено мебель, бытовую технику, личные вещи, оконные рамы, закопчены стены и потолок комнаты. На месте происшествия было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.. Киев », - говорится в сообщении.

Известно, что обошлось без жертв и пострадавших. Причина возникновения пожара устанавливается.

Дополнение

К слову, 7 сентября в Умани горело общежитие. В результате пожара пострадало 6 несовершеннолетних.