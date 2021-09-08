Украинский футболист вошел в топ-50 самых дорогих 19-летних игроков мира

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Издание "Transfermarkt" решило составить рейтинг самых дорогих игроков, которые могли бы выступать за сборные до 19 лет. В ТОП-50 попал и украинец Илья Забарный, сообщает УНН.

Детали

В топ-50 генерации нашлось место для защитника "Динамо" Ильи Забарного. Его оценили в 11 млн евро, что позволило занять 35-е место в списке самых дорогих юниоров планеты.

Лидирует в этом списке игрок сборной Испании и Барселоны Педри. 18-летний полузащитник оценен в 80 млн евро. На втором месте его партнер как по клубу, так и по сборной Ансуи Фати с "ценником" в 60 млн евро. Замыкает первую тройку француз Эдуардо Камавинга, который летом перебрался в мадридский "Реал" - 55 млн евро. Такую же цену установили и на англичанина Джуда Беллингема, выступающего за дортмундскую "Боруссию".

Дополнение

Забарный сыграл все пять поединков на Евро-2020 в составе сборной Украины.