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Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Зиныч умер не во время учений - СМИ

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Зиныч умер не во время учений - СМИ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиныч погиб не в ходе межведомственных учений, как сообщил его ведомство, а при осмотре туристического объекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Однако одно из российских источников передает, что после открытия учений в Норильске министр улетел на озеро Лама примерно в 120 километрах от города. Это одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей.

Другие источники сообщают, что инцидент мог произойти в точке недалеко от озера — на водопаде китаб-Орон. Он располагается на охраняемой территории, в западной части Путоранский заповедника. По словам собеседника издания, около пяти часов утра министр вылетел из Норильска на вертолете, а около семи утра умер.

Напомним

Ранее сообщалось, что Зиныч погиб “при исполнении служебного долга”.

55-летний генерал армии Зиныч возглавлял МЧС с мая 2018 года. Он служил в КГБ, 9 лет работал в личной охране Владимира Путина, три месяца возглавлял Калининградскую область и занимал должность заместителя директора ФСБ. Входил в состав Совета безопасности — совещательного органа при президенте, в который включены все силовые министры и ключевые российские чиновники высшего уровня.

Источник: УНН
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