Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6615

Форвард "Шахтера" продолжил результативные выступления за сборную Буркина-Фасо

Форвард "Шахтера" продолжил результативные выступления за сборную Буркина-Фасо

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Форвард "Шахтера" Траоре в составе сборной Буркина-Фасо отметился результативной передачей, передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Детали

В домашнем поединке с Алжиром в рамках отбора на ЧМ-2022 Траоре вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 81 минуту.

Первый тайм завершился в пользу гостей, которые оказались впереди благодаря точному удару вингера "Галатасарая" Фегули. Хозяева сумели сравнять счет после перерыва, при этом в голевой комбинации непосредственное участие принял форвард "горняков": на 64-й минуте Траоре обыграл защитника и выполнил передачу на линию вратарской, где Абдул Тапсоба вторым касанием переправил мяч в цель (1: 1 ).

Таким образом сборная Буркина-Фасо набрала 4 очка в 2 стартовых матчах и делит с Алжиром первое и второе места в группе А. Следующий поединок квалификации - 6 октября на выезде с аутсайдером квартета Джибути.

Дополнение

В составе "Шахтера" новичок сыграл пять матчей и забил четыре гола.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.