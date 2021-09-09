На Буковине обнаружили более 83 тысячи больных коронавирусом

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Черновицкой области за 8 сентября зафиксировали 183 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 46 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 83 029 случаев болезни. За последние сутки 46 человек выздоровели, 78 829- с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1864 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1040 ПЦР-исследования и 1298 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 303 276 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 114 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.