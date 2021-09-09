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Экс-лидер "Зари" Юрченко заинтересовал иностранный клуб

Экс-лидер "Зари" Юрченко заинтересовал иностранный клуб

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Бывший полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко может пополнить ряды одного из коллективов турецкой Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на "Giresunsporgazete".

Детали

Ресурс сообщает о том, что 27-летний украинец попал в сферу интересов "Гиресунспора". Тренерский штаб считает, что Юрченко станет хорошим усилением для команды.

Сказано также: представители футболиста уже ведут переговоры с руководством "Гиресунспора".

Заинтересованная сторона кандидатурой Юрченко неудачно начала новый сезон, ведь в трех матчах проиграла трижды и расположилась на 20-м месте турнирной таблицы.

Дополнение

Юрченко покинул "Зарю" летом этого года. В прошлом сезоне УПЛ он провел за луганскую команду 23 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных пасов.

Источник: УНН
Теги: футбол
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