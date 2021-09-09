На Херсонщине обнаружили 93 новых случая коронавируса в сутки

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На Херсонщине за 8 сентября зафиксировано 93 новых лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1272 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 828 ПЦР-исследований, 271 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 843 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 93 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 67 женщин и 26 мужчин. Среди них 9 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “80 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 13 человек ”.

В области за сутки умерли 5 человек.

“Поэтому сейчас в области 38 571 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирус.

Из них

−35658 человек побороли недугов;

−1641 человек инфицирован COVID-19;

−1272 человека умерли ”, - резюмировали в ОГА.