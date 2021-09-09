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Волейбол: мужская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф ЧЕ-2021

Волейбол: мужская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф ЧЕ-2021

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сборная Украины досрочно вышла в 1\8 финала мужского чемпионата Европы-2021 по волейболу, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

Украинские волейболисты победили бельгийцев 3: 1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23) и за день до завершения группового этапа заняли третье место группы А и 100 процентов сыграют в плей-офф турнира.

Заключительный поединок группового этапа “желто-голубая” команда проведет 8 сентября в 18:30. Украинцы встретятся с действующими чемпионами мира — сборной Польши.

Что предшествовало

Двое украинских волейболистов пополнили ряды литовского клуба.

Источник: УНН
Теги: волейбол
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