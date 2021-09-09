Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,75 0,0135  EUR: 31,63 -0,0776 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
3225

На Флориду надвигается ураган

На Флориду надвигается ураган

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Синоптики предупреждают ро приближения урагана "Минди" во Флориде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Тропический шторм “Минд” может привести к 15 сантиметров осадков до утра. Возможны наводнения с разбросом, городские и небольшие потоки.

Предупреждение о тропический шторм действует от пляжа Мехико, штат Флорида, к реке Стейнхачи на востоке. Эта территория находится примерно в 500 милях (500 километрах) к востоку от южной Луизианы, где в конце прошлого месяца урагана “Ида” наделал беды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден масштабный инфраструктурный план для защиты от климатических экстремальных явлений

Справка

“Минди” — - это тринадцатый названа буря, которая стала очередным насыщенным сезоном ураганов в Атлантическом океане. По меньшей мере 71 человек погибли в восьми штатах США из-за наводнений, вызванных ураганом “Ида”.

Источник: УНН
Теги: Флорида, ураганы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.