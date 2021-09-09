На Флориду надвигается ураган

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Синоптики предупреждают ро приближения урагана "Минди" во Флориде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Тропический шторм “Минд” может привести к 15 сантиметров осадков до утра. Возможны наводнения с разбросом, городские и небольшие потоки.

Предупреждение о тропический шторм действует от пляжа Мехико, штат Флорида, к реке Стейнхачи на востоке. Эта территория находится примерно в 500 милях (500 километрах) к востоку от южной Луизианы, где в конце прошлого месяца урагана “Ида” наделал беды.

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Справка

“Минди” — - это тринадцатый названа буря, которая стала очередным насыщенным сезоном ураганов в Атлантическом океане. По меньшей мере 71 человек погибли в восьми штатах США из-за наводнений, вызванных ураганом “Ида”.