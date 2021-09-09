Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,75 0,0135  EUR: 31,63 -0,0776 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Голубовская: поставленные США в Украину лекарства от COVID-19 неэффективны против штамма "Дельта"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7080

Украинский центровой стал самым результативным и эффективным игроком матча с "Валенсией"

Украинский центровой стал самым результативным и эффективным игроком матча с "Валенсией"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой в составе “Гран Канарии” продолжил подготовку к старту сезона в чемпионате Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

На этот раз “Гран-Канария” провела товарищеский поединок с “Валенсией”. Команда Пустового уступила 72:79, однако украинский центровой провел на паркете 23 минуты, за которые набрал 15 очков (7/11 двухочковые, 1/1 штрафные), собрал 5 подборов, отдал 1 ассист, поставил 2 блок-шота при 1 фол.

Он стал самым исполнителем в обеих командах (столько же очков за “Гран-Канария” набрал и Дилан Эннис), а также эффективным (РЕ 18).

Контекст

Пустовой в предыдущих спаррингах также доминировал за “Гран-Канария”, набиравшей по 19 и 21 балла.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.