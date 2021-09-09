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За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более полутора тысяч нарушений "режима тишины"

За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более полутора тысяч нарушений "режима тишины"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. 7 сентября наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе организации зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 8 сентября, пишет УНН. 

Детали

Больше всего нарушений прекращения огня, а именно 1090, зафиксировали в Донецкой области. Почти все они произошли в районе н.п. Зерновое. Слышно было 1000 выстрелов и серий из крупнокалиберных пулеметов. Это может быть связано с военными учениями боевиков, хочу на этой территории это запрещено согласно решению Трехсторонней контактной группы.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 476 нарушений режима прекращения огня, в том числе 47 взрывов.

Все нарушения в Луганской области зафиксировали в районе участка разведения у Золотого.

Напомним

Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции, двое военных получили осколочные ранения .

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, обстрелы
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