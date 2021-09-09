В мире коронавирусом заразились более 223 млн человек

КИЕВ. 9 сентября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболело уже более 223,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 223,381,096 человек, из них выздоровели 199,894,742 лица. Количество умерших возросло до 4,608,897.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (41,397,587), Индия (33,138,856), Бразилия (20,928,008), Великобритания (7,094,592), Россия (7,065,904), Франция (6,866,856), Турция (6,566,568) и Аргентина (5,215,332).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (671,183), Бразилии (584,458) и Индии (441,782).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2303276 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 114 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.