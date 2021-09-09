Новости: Экономика
9 сентября 2021, 06:22 • Златослава Максымук • 7680
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,74 грн/доллар
КИЕВ. 9 сентября. УНН. По состоянию на 9 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,74 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.745200 грн за доллар;
31.631500 грн за евро;
0.365160 грн за российский рубль;
36.834800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 сентября курс всех валют вырос, кроме евро.
Источник: УНН
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