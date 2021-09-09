Новости: Экономика
9 сентября 2021, 06:40 • Златослава Максымук • 6705
На 9 сентября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 9 сентября 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 547.5998 грн;
Серебро - 20.9395 грн;
Платина - 860.8927 грн;
Палладий - 2 027.1796 грн.
По сравнению с 8 сентября курс всех металлов упал.
Источник: УНН
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