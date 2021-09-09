На 9 сентября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 9 сентября 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 547.5998 грн;

Серебро - 20.9395 грн;

Платина - 860.8927 грн;

Палладий - 2 027.1796 грн.

По сравнению с 8 сентября курс всех металлов упал.