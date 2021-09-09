9 сентября: День физкультуры и спорта

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, 9 сентября, в отмечают Всемирный день оказания первой медицинской помощи, Всемирный день красоты, День тестера, Международный день алкогольного синдрома плода, Международный день судоку. В Украине отмечают День физкультуры и спорта, пишет УНН.

Всемирный день первой помощи

С 2000 года Всемирный день оказания первой медицинской помощи проводится ежегодно во вторую субботу сентября по инициативе национальных организаций — членов Международного движения Красного Креста и Красного Пивмисяця.12Один с международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

Основная задача при оказании первой медицинской помощи состоит в том, чтобы путем проведения необходимых простейших медицинских мероприятий спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания и предупредить развитие возможных осложнений.

День тестера

Дата 9 сентября выбрали потому, что, по легенде, 9 сентября 1947 впервые было обнаружено фактический случай ошибки в компьютере.

1947 Грейс Хоппер работала на примитивном компьютере Гарвардского университета Mark II Aiken Relay Calculator. 9 сентября, когда возникли проблемы с машиной, оказалось, что в электромагнитное реле залетела моль. Операторы удалили бабочки и прицепили его к журналу, записав: “First actual case of bug being found” (дословно с английского языка — “Первый случай в практике, когда было обнаружено жучка”). Этот забавный факт дал старт использованию слова “баг” в значении “ошибка”. В итоге процесс выявления и устранения сбоев в работе компьютера стали называть debugging (дебаґинґ, дословно — избавление от жуков).

Название же профессии тестер, или тестировщик происходит от английского слова test, то есть испытания.

Международный день алкогольного синдрома плода

Отмечается ежегодно с 1999 года. Фетальный алкогольный синдром (далее — ФАС) (синомины — алкогольный синдром плода, алкогольная эмбриофетопатии, ембриональний алкогольный синдром, фетальные алкогольные эффекты) у ребенка характеризуется неизлечимыми физическими и психическими недостатками, вызванными употреблением женщиной до и во время беременности алкогольных напитков.

Синдром включает наличие аномалий в трех различных областях организма: мозговые аномалии, пренатальный или постнатальный дефицит роста и веса, специфические особенности структуры лица и черепа.

Наблюдаются и другие аномалии: суставов, изменения рисунка ладонных складок, врожденные пороки сердца, аномалии наружных половых органов и др.

У детей, чьи матери регулярно принимали спиртные напитки в период беременности, возникает опасная склонность к алкоголю. Считают, что так называемый мгновенный алкоголизм, то есть стремительная появление пристрастия к спиртному — следствие внутриутробной алкогольной интоксикации.

Степень выраженности признаков болезни коррелирует тяжестью алкоголизма матери. Неизвестно, что влияет больше на нарушения: количество, частота или при употреблении алкоголя. При малых дозах алкоголя у ребенка могут не проявляться все симптомы ФАС, но страдать от нарушений фетального алкогольного спектра ребенок может. Даже если дородовой влияние алкоголя не приведет к развитию ФАС, врачи рекомендуют будущим матерям полностью воздерживаться от спиртных напитков во время беременности.

Всемирный день красоты

Инициатива празднования дня красоты исходила от членов Международного комитета эстетики и косметологии СИДЕСКО.

Сегодня это наиболее авторитетная организация в мире косметологии. Она была создана в 1946 году в Брюсселе. В состав СИДЕСКО входят лучшие косметологи из разных стран.

В этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Этот праздник также является отличным поводом забыть о войнах и другие проблемы, которые человек создал за время своего существования.

Международный день судоку

Начиная с 2012 года, ежегодно 9 сентября в мире отмечают Международный день судоку (International Sudoku Day). Инициатором создания этого интересного праздника является Всемирная федерация по пазлспорту (WJPF). WJPF является ассоциацией юридических лиц различных стран, заинтересованных в пазлах и головоломках. В каждой стране только одна организация может входить в WJPF.

Судоку играет на игровом поле, состоящее из клеток 9 на 9, всего 81 клетка. Выбор даты для праздника, как видите неслучаен — 9-й день 9-го месяца, это очень символично. Внутри игрового поля находятся девять “квадратов”, состоящие из клеток 3×3. Каждый горизонтальная строка, вертикальный столбец и квадрат (из девяти клеток каждый) должны заполняться цифрами от 1 до 9, не повторяя никаких цифр в строке, столбце или квадрате.

День физкультуры и спорта

Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечают День физкультуры и спорта. Еще в 1994 году Президент подписал соответствующий Указ, официально учредив праздник.

Этот праздник олицетворяет силу духа, несокрушимость, мужество и патриотизм. Спорт привлекает в свои ряды сторонников здорового образа жизни, сторонников развития, продолжателей традиций украинского народа. Ведь именно благодаря спорту и физической культуре формируется личность и раскрываются потенциальные возможности человека.

Физическое воспитание и спорт являются важными составляющими всесторонней подготовки защитника Отечества, воина Государственной пограничной службы Украины. Ведь только физически закаленные и морально устойчивые военнослужащие могут выдержать и преодолеть все вызовы при исполнении служебных задач на всех участках государственной границы и в районе проведения операции Объединенных сил.

Религиозный праздник

Православная церковь 9 сентября чтит память святого Пимена Великого и Пимена Палестинского. В народе день назвали “Два Пимена”, “Рябинник”. В этот день славили рябину. Ее считали символом плодородия, благополучия и процветания. Кроме того, рябина почиталась как мощный оберег от нечистой силы и злых чар. Поэтому эти деревья часто высаживались у ворот дворовых участков и даже у крыльца самого дома.

Именины сегодня у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана и Степана.