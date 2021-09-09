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Сегодня в Париже состоится церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

Сегодня в Париже состоится церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Общенациональные почести актеру Жан-Полю Бельмондо во Франции отдадут сегодня, 9 сентября, на торжественной церемонии в парижском Доме инвалидов. Об этом пишет УНН.

Детали

Торжественные почести Бельмондо отдадут в четверг, 9 сентября, в парижском Доме инвалидов, который стал местом проведения не только военных церемоний, но и честь выдающихся людей Франции.

Два года назад, в сентябре, здесь произошла народная церемония прощания с президентом страны Жаком Шираком, а в начале октября 2018 последние национальные почести отдали классику французского шансона Шарлю Азнавуру.

Напомним

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет.

В понедельник вечером французские телеканалы поменяли свои программы, отдавая дань памяти Бельмондо. Первый канал TF-1 собрал у экранов более 3 миллионов зрителей фильмом "Баловень судьбы" (1988). За эту картину режиссера Клода Лелуша актер получил главную кинопремию Франции "Сезар". Ведущий общественный канал France 2 показал одну из культовых комедий с участием Бельмондо - "Ас из асов" (1982), собрав более 3,5 миллиона телезрителей.

Источник: УНН
Теги: актер, Париж, похороны
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