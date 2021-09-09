ООС: боевики 11 раз нарушали "режим тишины", есть раненые

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двух украинских военных были ранены. Об этом УНН информируют в штабе ООС.

Детали

В направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников. Неподалеку Павлополь противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Ширкине оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.

У Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщинв зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения . После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести.

Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним

За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более полутора тысяч нарушений "режима тишины".