От 6° до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня по Украине дождей не ожидается, немного потеплеет - днем до 25 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 9 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°; днем 20-25°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 15-17°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 6-11° тепла, днем 20-25°, в Киеве ночью 9-11°, днем 23-25°.

Добавим

Сегодня, 9 сентября, в отмечают Всемирный день оказания первой медицинской помощи, Всемирный день красоты, День тестера, Международный день алкогольного синдрома плода, Международный день судоку. В Украине отмечают День физкультуры и спорта.