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На улицах и проспектах Киева утром образовались пробки: где тянучка

На улицах и проспектах Киева утром образовались пробки: где тянучка

КИЕВ. 9 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 9 сентября, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Победы, Правды, Степана Бандеры, Валерия Лобановского и Голосеевском.

Также движение затруднено на улицах Большой Васильковской, Дегтяревской, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Короленковской, Щусева, Жилянской, Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Кирилловской, Стеценко и Ивана Выговского.

Сильные пробки также на Набережном шоссе, Набережно-Крещатицкой улице и Владимирском спуске.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Николая Бажана, Броварском, Освободителей, Юрия Гагарина и Соборности. Также пробки образовались на улицах Березняковской, Заречной и Ижевской.

Движение на всех мостах - Северном, Патона, Дарницком, Метро и Южном - затруднено в направлении правого берега.

Добавим

В Киеве с 9:30 до 22:00 9 сентября на части улицы Автозаводской перекроют движение транспорта.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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