Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев только 4,5 миллиона

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 4,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 10,2 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 161 тысячу, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"С начала прививочной кампании привито 5 722 212 человек, из них получили одну дозу - 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 512 000 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 234 210 прививок", - сообщили в Минздраве.

Детали

161 169 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 8 сентября 2021 года. Одну дозу получили 56 193 человека, полностью иммунизированы - 104 976 человек.

В течение суток работали: 1004 мобильные бригады, 2948 пунктов прививки; 339 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.

Между тем, по состоянию на конец августа, по данным экспертов, по крайней мере одной дозой в Украине вакцинированы были 13,4% лиц, при том, что страны-лидеры по темпам в Европе уже вакцинировали от 60% населения не менее одной и от 40% - двумя. В то же время, три украинские регионы на конец августа все еще не достигли уровня вакцинации 10% населения - это были Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

Такие темпы вакцинации наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости COVID-19 с началом осени - только за минувшие сутки, 8 сентября, прирост новых случаев достиг почти 3,7 тысячи, прыгнув на тысячу случаев, или треть, по срвнению с показателем днем ранее.