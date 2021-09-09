Ураган "Ида": число жертв возросло до 82

КИЕВ. 9 сентября. УНН. По меньшей мере 82 человека погибли в США из-за наводнений, вызванных ураганом “Ида”. Об этом сообщает УНН по данным CBS News.

Детали

В штате Луизиана сообщили о еще 11 смертельных случаев, связанных с ураганом “Ида” и его последствиями. Всего в штате из-за стихийного бедствия погибли 26 человек, среди которых семеро жителей дома престарелых.

Четыре человека погибли на юго-востоке, а 52 — на северо-востоке после того, как на прошлой неделе район накрыли “остатки” урагана “Ида” в виде наводнения.

На сегодня официальное число погибших в США составляет 82 человека. Еще вчера было известно о 71 жертве.

Напомним

Ураган “Ида” 29 августа всколыхнул штат Луизиана как шторм 4 категории с ветрами 150 миль в час. Это один из самых сильных штормов со времен урагана “Катрина” в 2005 году.

Из-за “Иды” река Миссисипи изменила направление течения, а в штате Миссисипи обрушилась магистраль. В результате семь автомобилей упали в яму, погибло два человека, пострадали десять.

Без света осталось более миллиона человек. В Новом Орлеане из-за отсутствия электроэнергии ввели комендантский час.

Позже “остатки” урагана “Ида” дошли до восточного побережья США.